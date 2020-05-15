Головний bad boy «Перших ластівок» і «Новенької» розповів, як став актором

Максим Девізоров, актор серіалів «Перші ластівки» і «Новенька» (Новий канал) розповів, з чого розпочалася його акторська кар’єра

В обох серіалах Макс зіграв «поганих хлопців»: у «Ластівках» йому дісталася роль Дена, який знущався з закоханого в нього Феді. А в «Новенькій» актор зіграв Влада – вуличного хулігана з непростою долею. Та попри це глядачі щиро полюбили харизматичного юнака, і з нетерпінням чекають його нових робіт у проектах і завалюють Макса запитаннями про кар’єру, особисте життя і навчання.

У рамках Insta-дня в акаунті Нового каналу, актор показав шматочок свого життя: виконав парочку вправ, приготував із глядачами вафлі, показав дівчину і розповів, як став актором:

– Усе почалося в дитинстві! – згадував Макс. – У мене є молодший брат, і наша мама побачила в садочку оголошення, що шукають красивих дітей для зйомок у рекламах і різних телепередачах. Вона зателефонувала в агентство, ми приїхали, записали візитки, і після цього нас запросили знятися у рекламі солодощів. Я був такий радий: це ж ми зможемо з’їсти величезну кількість вафелек, печива, шоколадних кексів і всього іншого. А нам за це ще й заплатять! Та коли знімальний день добіг кінця, ми вже були не раді, що нам все це довелося з’їсти. 🙂 Ось після цього я зрозумів, що мені вся ця історія до душі. Найцікавіше, що мій брат вирішив не займатися цим! Душа в нього до акторства не лежала. А я що? Давайте зніматися!

Дуже хочеться швидше знову побачити Макса на екранах, і тому ми ще з більшим нетерпінням чекаємо старту зйомок другого сезону «Перших ластівок», а раптом актор там таки з’явиться?

Читай також:

Тая Щурук розповіла, хто Друг і пояснила кінцівку “Перших ластівок”

«Перед кожною сценою ми переучували текст»: як актори «Перших ластівок» говорили мовою жестів

Вибираємо новий трек для «Перших ластівок»: Голосуй!