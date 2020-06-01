Фінал: Який трек буде звучати в другому сезоні «Перших ластівок». Голосуй!

Музичний конкурс «Перші ластівки М’юзик» виходить на фінішну пряму. Стартує останнє голосування за звання Переможця місяця серед кращих треків за травень

Майже два місяці глядачі Нового каналу вибирають композиції, які хочуть почути в другому сезоні молодіжного трилера «Перші ластівки». У квітні Переможцем місяці стала група FO SHO, учасник Нацвідбору на «Євробачення-2020». Їх композиція «XTRA» вже точно прозвучить в серіалі.

Зараз прийшов час вибрати ще один трек для нового сезону «Перших ластівок», і яким він буде, вирішувати вам!

У фінал вийшли шість треків, ми пропонуємо просто зараз їх послухати і віддати голос за свого фаворита. Голосувати можна 1 раз на годину, фінал голосування о 18:00 3 червня.

Нагадаємо, що серіал «Перші ластівки» можна подивитися на YouTube Нового каналу прямо зараз. І зверніть особливу увагу на титри, днями графіка і промо, розроблені для серіалу, отримали високі нагороди на престижному конкурсі.