«Перші ластівки» – проект, який восени 2019-го перевернув світ українського телебачення. Новий канал підняв теми, про які раніше було не прийнято говорити вголос. Теми, які обговорювалися пошепки на кухнях, але були табуйовані для ефіру. Булінг, підлітковий суїцид, гомосексуалізм… Першу серію «ластівок» подивилося більше 3 млн глядачів, а в коментарях до відео підписники почали розповідати свої історії. Люди, яким багато років було боляче, більше не схотіли мовчати…

Проморолики до серіалу, які були розроблені маркетинг-директором Нового каналу Ольгою Балабан, креативним директором групи ТБ-брендів Олександром Антоновим та співробітниками діджитал-відділу Нового каналу, несли той самий меседж: не мовчи, не ховай своїх емоцій, досить терпіти біль, будь собою справжнім.

Ця ідея візуалізувалася за допомогою татуювань на обличчях головних героїв, написи на яких змінювалися. Так, на обличчі актриси Поліни Носихіної, у героїні якої були проблеми з наркотиками, напис «НЕЗАЛЕЖНА» змінювався на «ЗАЛЕЖНА». А татуювання «БОРЮСЯ» на обличчі Максима Самчика, чий герой довго не наважувався зізнатися у своїй гомосексуальній орієнтації, змінювався на «БОЮСЯ».

Video: «Перші ластівки» виграли золото на престижному конкурсі Промо серіалу Перші ластівки взяли золото в номінації «TV Project – Typography» на найбільшому українському фестивалі Ukrainian Design: The Very Best Of

Саме ці проморолики і завоювали золото на конкурсі Ukrainian Design: The Very Best Of. І це значить, що вони не залишили байдужими не лише глядачів Нового каналу, а й інтернаціональне експертне журі престижного контесту.

– Сьогодні ми отримали дуже важливе золото The Very Best Of у номінації «TV Project – Typography», – ділиться враженнями Олександр Антонов, креативний директор групи ТБ-брендів. – Ми подавали роботи на різні номінації та взяли ще кілька срібних нагород. «Перші ластівки» стали величезним експериментом і викликом не лише для Нового каналу і продакшена, а і для дизайнерів. Нам необхідно було зануритися у таку складну соціальну тему і зробити крутий і зрозумілий продукт як для молодої аудиторії, так і для дорослих. І це був один із найскладніших для мене викликів!

Цікаво, що ескізи шрифтів для татуювань зробив сам Олександр Антонов, але фінальна версія була відмальована дизайнерами-каліграфами сестрами Вікторією та Віталіною Лопухіними:

– Коли вони дізналися про тематику серіалу, про проблеми, які в ньому піднімаються, відразу захотіли взяти участь у проекті, – згадує Антонов.

Ми вітаємо творчу команду Нового каналу із заслуженою перемогою, далі – тільки більше, адже попереду другий сезон «Перших ластівок». А поки що можна знову переглянути всі серії першого на YouTube Нового каналу!