Тая Щурук розповіла, хто Друг і пояснила кінцівку “Перших ластівок”

Актриса, яка виконала головну роль у молодіжному трилері, у вихідні провела прямий ефір у рамках Insta-дня Нового каналу. Тая-Оксана відповіла на безліч запитань від підписників, розповіла про вступ на акторський факультет, про зйомки складних сцен, про те, кого вона вважає тим самим Другом і зізналася, що не впевнена, що Катя Щаслива має з’явиться у другому сезоні “Перших ластівок” (Новий канал).

Фінальна сцена 8-ї серії проекту залишила після себе безліч запитань. Ксі з нетерпінням чекають розв’язки сюжету, шукають відповіді, пильно роздивляючись скріншоти, допитують акторів у Direct і сподіваються побачити обличчя Друга в другому сезоні. А ось Тая-Оксана дійшла висновку, що всі відповіді сценаристи вже дали, потрібно лише їх усвідомити

– Я впіймала себе на думці, що, можливо, нам і не потрібно знати, хто цей Друг? – розмірковує актриса. – Адже ми завжди шукаємо когось, хто винен, а цим “кимось” може виявитися будь-хто з нас. Це може бути навіть не людина, а чинник, який вплинув на ситуацію, що склалася. Якщо так метафізично виправдати кінцівку “Перших ластівок”, то, в принципі, це дуже глибока думка! Я так зробила і зрозуміла, що це круто! Ми ніколи не дізнаємося, що саме вплинуло на все, що було показано в серіалі, але можемо спробувати це розгледіти. Не збільшувати скріни фінальних кадрів, а копнути глибше.

Також Тая зізналася, що не бачить Катю Щасливу у продовженні серіалу:

– Скоро розпочнуться проби в другий сезон “Перших ластівок”, і ми з хлопцями та дівчатами, швидше за все, підемо на них. Але мені здається, що моїй героїні, якщо чесно, там робити нічого! Брат помер, з батьками все складно, хлопця вбили… Щоб завести нові стосунки, Каті потрібно буде довго працювати над собою, а це рутина і взагалі не телевізійна історія.

З Таїсією кардинально не згодні фани, які сподіваються побачити улюблених акторів у продовженні серіалу. Та як воно буде насправді, ми побачимо вже в ефірі Нового каналу, коли стартує другий сезон “Перших ластівок”. А поки що вибираємо треки для серіалу й переглядаємо перший сезон на YouTube!

В тему:

«Перед кожною сценою ми переучували текст»: як актори «Перших ластівок» говорили мовою жестів

Оксана Байрак зробила реставрацію зубів актрисі «Перших ластівок»