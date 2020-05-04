Вибираємо новий трек для «Перших ластівок»: Голосуй!

Конкурс «Перші ластівки М’юзік» триває! Вибирайте кращий трек першої тижні травня

Ось уже більше місяця в розпалі музичний конкурс, в якому треки різних виконавців борються за право прозвучати в серіалі «Перші ластівки» (Новий канал).

Вже відомий перший переможець, чия пісня точно прозвучить у другому сезоні проекту. Це учасники Нацвідбору на «Євробачення-2020» колоритна група Fo Sho зі своїм треком XTRA, які вирвали перемогу в квітневому голосуванні.

4 травня стартує новий конкурсний місяць, і в сторіс в Instagram Нового каналу вже можна голосувати за чотирьох претендентів на звання Переможець тижня. Слухайте треки просто зараз і відразу ж переходьте в Instagram, кожен голос грає роль!

Нагадаємо, що кожного тижня шляхом голосування в сторіс глядачі визначають Переможця тижня, і потім щаслива «четвірка» переможців різних тижнів бере участь в конкурному голосуванні за звання «Переможець місяця».