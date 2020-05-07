«Перед кожною сценою ми переучували текст»: як актори «Перших ластівок» говорили мовою жестів

Олександр Бегма згадав, як вживався у роль нечуючого персонажа

Серіал «Перші ластівки», всі серії якого Новий канал покаже 8 травня, вражає глядачів не лише гостротою і актуальністю порушених тем, а й своєю реалістичністю. Щоб виглядати переконливо, акторам Таїсії Щурук і Олександру Бегмі (вони грали брата й сестру) навіть довелося вивчати мову жестів.

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– Мій персонаж спочатку спілкується мовою жестів і не палиться, що вміє розмовляти, а вже в кінці говорить, як уміє. Коли готувався до ролі, якось так виходило, що я часто зустрічав в повсякденному житті людей, які спілкуються мовою жестів. Уважно за ними спостерігав і помічав різні моменти, які потім стали в нагоді, – зазначив Олександр Бегма в розмові з актором Кареном Варданяном.

Виявилося, що кожен нечуючий говорить одні й ті ж фрази трохи по-різному, по-своєму

А Таїсії Щурук готуватися до ролі допомагали відеоуроки, які вона знаходила на YouTube. Отримавши мінімальну базу, актори почали займатися з сурдоперекладачами.

– На підготовчому етапі ми з Таїсією займалися з консультантом, яка навчила нас правильно вимовляти наші репліки мовою жестів. Та на самих зйомках був присутній інший консультант, і він почав нас переучувати, – згадує Бегма. – Виявилося, що кожен нечуючий говорить одні й ті ж фрази трохи по-різному, по-своєму. Це реально було складно, адже перед кожною сценою ми заново вчили текст.

В одній зі сцен Олександру довелося імпровізувати й говорити мовою жестів, використовуючи отриманий на зйомках багаж знань.

– У кінці є сцена, де я кажу: «Привіт, це я – Друг». Ми з режисером домовилися, що оскільки мій персонаж вже розмовляв на даху, в цій сцені я теж говоритиму. Минув місяць, я приходжу на майданчик, і режисер каже: «Давай все-таки мовою жестів», – каже актор серіалу Нового каналу. – А я ж не вчив цей текст, тому почав викручуватися й показувати те, що пам’ятав із попередніх уроків. Пізніше з’ясувалося, що я переплутав багато слів, але за змістом приблизно вгадав.

Новий канал покаже всі серії «Перших ластівок» у п’ятницю, 8 травня, з 11:00.