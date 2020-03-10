Новий канал шукає новий саундтрек до «Перших ластівок»: Умови конкурсу

9 березня стартує прийом анкет на музичний конкурс «Перші ластівки М’юзик»! Треки, що переможуть у голосуванні, прозвучать у другому сезоні «Перших ластівок».

Ви завжди мріяли, щоб ваш трек пролунав в успішному проекті? Впевнені, що музика, яку ви створюєте, ідеально підійде під настрій для серіалу «Перші ластівки»? Тоді мерщій заповнюйте анкету на участь у конкурсі «Перші ластівки М’юзик» і надсилайте нам свої композиції! Ті треки, за які проголосують глядачі Нового каналу, прозвучать у другому сезоні молодіжного трилера «Перші ластівки».

Що таке «Перші ластівки М’юзик»?

Це музичний конкурс, треки переможців якого прозвучать у серіалі «Перші ластівки». Конкурс буде проходити в кілька етапів у соцмережах і на сайті Нового каналу. Щотижня шляхом голосування в сторіс @novy.channel глядачі обиратимуть переможця тижня, а в кінці місяця на сайті Нового каналу (novy.tv) серед чотирьох переможців тижня – голосувати за переможця місяця.

Свої треки можна надсилати з 9 березня до 17 липня 2020 року. Безпосередньо голосування стартує 30 квітня!

Яку музику ми шукаємо?

Ми шукаємо пісні зі словами і музику без слів. Музику, яка допоможе розкрити внутрішній світ героїв і занурить в атмосферу трилера. Це не лише похмура і депресивна музика, а й ліричні треки, які чіпляють найпотаємніші струни душі. Це водночас качові треки, які хотілося б почути на молодіжній вечірці.

Які нас цікавлять жанри: indie-pop, indie-rock, trip-hop, pop-noir, (приклади: Dakooka, Shortparis, Місяць), minimal techno і synth-pop: (приклади: Daniel Bell, Sofi Tukker), інструментальна музика в сучасному звучанні (Tom York, Ólafur Arnalds).

Що НЕ ВАЖЛИВО: якою мовою написаний текст пісні, і чи є взагалі в треку текст.

Що ВАЖЛИВО: в тексті пісні не мають міститися нецензурні висловлювання.

Всі умови подачі заявок – у правилах конкурсу «Перші ластівки М’юзик».

Із нетерпінням чекаємо ваші треки вже сьогодні! Полетіли!