Оксана Байрак зробила реставрацію зубів актрисі «Перших ластівок»

Поліна Носихіна розповіла про свій досвід співпраці з українською королевою драм

У серіалі «Перші ластівки» Новий канал зібрав не лише відомих професіоналів, а й молодих акторів, які лише починають рухатися по кар’єрних сходах. Хоча деякі з них давно знайомі публіці, наприклад, актриса Поліна Носихіна, яка зіграла розпещену школярку Леру Фаркаш.

До цього Поліну можна було побачити у фільмі та серіалі українського режисера Оксани Байрак, яку вважають королевою драм. Заради цих ролей дівчині довелося піти на невелику корекцію зовнішності.

– В Оксани Байрак є якась манія на зуби, вона всім їх робить. Коли я знімалася у неї, мені теж довелося зробити реставрацію зубрів. У мене були не дуже рівні ікла, тому стоматолог їх пиляв і ставив пломби, – розповіла Поліна в розмові з актором Кареном Варданяном.

Судячи з усього, про процедуру актриса ані краплі не шкодує. Тим більше, що реставрація зубів була зроблена за рахунок Байрак.

А вже у п’ятницю, 8 травня, з 11:00 Новий канал покаже всі серії «Перших ластівок».

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