Максим Девізоров розповів, якою має бути його дівчина

Актор Максим Девізоров, який зіграв зухвалого бедбоя Дена в «Перших ластівках», розповів, якою повинна бути його дівчина, і чим вона має бути схожа на… його колишню дружину.

Красунчик Ден з першої своєї появи в серіалі завоював серця прихильниць: симпатичний, харизматичний, сексуальний. Не дивно, що фанатки почали «завалювати» його Direct в Instagram повідомленнями, сподіваючись зачепити завидного хлопця.

Але з’ясувалося, що в Максима є доволі чіткі критерії, на які він орієнтується при виборі дівчини. І, щоб завоювати його серце, недостатньо просто гарненького личка.

Не знаю, наскільки цей процес може затягнутися. Якщо все піде добре, я б уже незабаром хотів няньчити своїх дітей…

– Хочеться таку дівчину, яка могла б спрямувати і щось підказати, щоб була ініціативною, – поділився Девізоров з Новим каналом. – У мене такий характер, що іноді нічого не хочеться. А ось якби був запит від коханої людини, я б не зміг відмовити. Якщо говорити про зовнішність, то про це я не замислювався. Те, що дівчина має бути симпатичною, зрозуміло (посміхається). А так я не орієнтуюся на зовнішність у стосунках. У мене були і руді, і брюнетки, і блондинки. Мій зріст 183 см, тому мені подобаються нижчі дівчата – 165-170 см, як моя колишня дружина Аня.

Зі своєю дружиною Анною актор розлучився кілька років тому, і хоча шлюб був недовгим, Максим досі згадує ці стосунки з ноткою смутку:

– Ми познайомилися в університеті. З перших днів у нас виникла симпатія, яка переросла у стосунки. За рік зіграли весілля. Здавалося, що знайшли одне одного. Та через півроку Аня сказала, що ми поквапилися, помилилися. Для мене це було кохання. Важко пережив, коли вона попросила розлучення.

Зараз у Максима в пріоритеті кар’єра, але всі ми чудово знаємо, як почуття можуть легко «змішати всі карти»:

– Перш за все, хочу реалізуватися як чоловік і актор, стати майстром у своїй професії, а потім вже думати про сім’ю, – зізнається Максим. – Не знаю, наскільки цей процес може затягнутися. Якщо все піде добре, я б уже незабаром хотів няньчити своїх дітей…

Що ж, подивимося, як складеться доля Максима, адже кар’єра його розвивається досить стрімко. Після «Перших ластівок» він зіграв одну з головних ролей у «Новенькій», знявся у фільмі «Номери» Олега Сенцова, а зараз активно готується до другого сезону «Перших ластівок», який скоро зайде у зйомки.

Читай також:

Тест «Хто ти з «Перших ластівок»?

Берлінале, кіно і театр: як розвивається кар’єра акторів «Перших ластівок»

Зірка «Перших ластівок» розсекретив свій перший гонорар