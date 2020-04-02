ТОП-5 додатків для веселого карантину від зірки Перших ластівок Таї Щурук

Крім читання книг, тренувань і саморозвитку під час карантину можна знайти час, щоб подуріти і повеселитися зі своїми близькими. Актриса серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Таїсія-Оксана Щурук поділилася класною добіркою ігор, в які можна грати на смартфоні

До речі, крім перегляду фільмів, прибирання та спорту під час самоізоляції зірка серіалу Нового каналу запрошує всіх дивитися «Перших ластівок». Поки готується до зйомок другий сезон, усі серії першого будуть виходити на YouTube щовівторка та щочетверга.

А тепер повернемося до додатків. Отже.

Spaceteam

Гра, в якій всі ви – екіпаж корабля. Ваше завдання – віддавати одне одному накази, щоб ваш корабель дістався до «гіперпростору». На екрані знаходяться різні завдання, і ви маєте читати їх вголос. Качайте додаток на телефон кожного учасника, єднайтеся з допомогою wi-fi або bluetooth і летіть до зірок, не виходячи з дому.

Чим живуть актори «Перших ластівок»: Добірка фото з Instagram

Який трек прозвучить у «Перших ластівках»? Голосування розпочалося!

«Апож»

Гра, яка перевірить вас на ідеальний слух. Спочатку ти записуєш куплет або приспів будь-якої пісні (що мелодичніший сам трек, то зручніше буде далі). Після цього програма перевертає запис задом наперед, а решта учасників намагаються повторювати на слух перевернуті шматочки пісні, фрагмент за фрагментом. Коли всі фрагменти заспівано – програма поєднує їх і перевертає назад (у нормальний вигляд), а учасники вгадують композицію.

«Лобуряка»

Пам’ятаєте, як ви ліпили листочки на лоба, а потім вгадували, що на них написано, ставлячи запитання? А пам’ятаєте гру Alias, у якій потрібно пояснювати слова? Так от, це мікс цих ігор. Вибираєш тему і приставляєш телефон, на якому написано слово, до лоба. Партнер бачить і намагається пояснити його тобі, не називаючи саме слово. У наступному раунді ви міняєтеся ролями.

Smule

Це не зовсім гра – це домашнє караоке! Вибираєте пісню, підключаєте навушники (щоб звук був кращий) і співаєте свої улюблені пісні. У додатку їх можна зберігати, а також накласти на голос цікаві ефекти.

Карти проти всіх (карти конфлікту онлайн)

У вас є запас карт і початок речення. Все, що вам потрібно зробити, – це з наявних карт підібрати найсмішніше продовження фрази, і цим розсмішити ведучого раунду, таким чином він визначає переможця. За перемогу в раундах ви набираєте бали. Ведучий щораунду змінюється. І ніхто не знає, де чия відповідь: або смішно, або ні. Можеш дізнатися, хто з твоїх близьких найбільш гуморний, або позмагатися з іншими гравцями, які теж грають онлайн у себе вдома.

Серії першого сезону «Перших ластівок» чекатимуть вас по вівторках і четвергах на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – о 12:00. Не пропустіть!

В тему:

Олеся Жураківська – про булінг у школі: «Називали дилдою»

Макарова з «Перших ластівок» розповіла, як не зриватися на дітях