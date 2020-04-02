Поки сидимо вдома: корисне меню на день від акторки «Перших ластівок»

Актриса Марія Смолякова, як і вся країна, «карантинить». Під час самоізоляції дівчина не гає часу марно – готує тіло до літа і дивиться «Перших ластівок» на YouTube!

У серіалі Нового каналу «Перші ластівки» над героїнею Маші, Поліною, часто знущалися однокласники. Серед іншого й через її зовнішній вигляд. Дівчину переконували в тому, що вона повненька, і їй не завадило б схуднути.

На щастя, в житті Марію ніхто не ображає. Вона стежить за своїм здоров’ям і вагою, і, щоб почуватися і виглядати на всі сто, дівчина дотримується правильного харчування. Поки актриса перебуває на карантині, в неї з’явилася можливість краще стежити за своїм режимом.

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– Зараз нарешті можу харчуватися в один і той же час, – каже Маша. – Дуже довго не було можливості увійти в такий режим. Їм кожні дві години. Сніданок-перекус-обід-перекус-вечеря. І після цього нічого не їсти. А якщо раптом захочеться, то п’ю кефір. Пообіцяла собі, що місяць не торкнуся чіпсів, сухариків і фаст-фуду. А також займатимуся спортом через день.

А ось і щоденний раціон харчування Маші. Беріть до уваги і харчуйтеся корисною їжею:

Сніданок: сир, тости або яйце з вівсянкою.

Перекус: чай, можна з хлібцями або некалорійним печивом.

Обід: як гарнір можна вибрати рис, гречку, булгур і з’їсти їх з овочами. Інший варіант – курячі ніжки або філе з овочевим салатом.

Перекус: можна зробити фруктовий салат (яблука, банани, апельсини).

Вечеря: приготовані овочі з м’ясом або рибою.

– Після вечері бажано більше не їсти, – каже Маша. – Але якщо дуже хочеться, то краще випити склянку кефіру. Виключайте з меню газовані напої, жирне, майонез, булочки і солодке. Вироби з борошна – в першу половину дня. І побільше фруктів – яблук, груш, грейпфрутів, апельсинів.

А поки готується до зйомок другий сезон «Перших ластівок», усі серії першого дивіться по вівторках і четвергах на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – о 12:00.

Фото: IStock

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