Новий каналПерші ластівкиНовиниПерші ластівки. Анонс 3 серії. Чи погодиться Нік на пропозицію Друга?

Перші ластівки. Анонс 3 серії. Чи погодиться Нік на пропозицію Друга?

У 3 серії молодіжного трилера «Перші ластівки», яка вийде 2 квітня в 12:00 на YouTube Нового каналу,
відкривається все більше таємниць. Не тільки підлітки зберігають секрети… Чому Нікіту виховують бабуся з дідусем, і що сталося з його молодшою ​​сестрою? Що приховує від усіх красуня Лера, і чому від одного телефонного дзвінка дівчина в істериці тікає з уроків? Навіщо Федя стежить за власним батьком? Яку фатальну помилку зробила слідча Макарова? Звідки у Поліни виявилися відповіді на контрольні і що змусило її займатися з Катею все літо? І головне: хто поведе Леру до краю… Дивись у 3 серії «Перших ластівок» 2 квітня в 12:00 на YouTube Нового каналу,

Дивись також:

Чим живуть актори «Перших ластівок»: Добірка фото з Instagram 

Слухаємо саундтрек до «Перших ластівок»: Dakooka – «Герой»

Олеся Жураківська – про булінг у школі: «Називали дилдою» 

новости Первые ласточки