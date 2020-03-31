Слухаємо саундтрек до «Перших ластівок»: Dakooka – «Герой»
Саундтреком до першого сезону серіалу «Перші ластівки» на Новому каналі стала пісня Dakooka «Герой». Чому вибрали саме цю виконавицю і цей трек, розповів продюсер і сценарист проекту Євген Тунік.
З 31 березня по вівторках і четвергах о 12:00 на YouTube Нового каналу виходять серії «Перших ластівок».
У головних ролях – молоді українські актори, серед яких вже знайомі глядачам Нового каналу Тая Щурук ( «Київ вдень та вночі») і Саша Рудинський ( «Подорожники»). «Перші ластівки» – це проект про проблеми сучасних підлітків, нерозуміння між батьками та їхніми дітьми і про те, до чого призводять таємниці і небажання ділитися своїми переживаннями з найближчими.
У мережі вже є перший трейлер, і навіть з цього короткого ролика стає зрозуміло, що проект буде серйозним і доволі важким. Відповідно і саундтрек до нього знімальна команда вибирала відповідно настрою «Перших ластівок».
– З нами працює співачка Dakooka. І це випадковий збіг обставин! – згадує початок співпраці Євген. – Я не знав, кого взяти композитором, які треки купити і, чесно кажучи, Dakooka – це перша людина, яка потрапила в команду. Вона жодного разу не була в нас на знімальному майданчику, тому що їй варто було просто прочитати сценарій, щоб погодитися на співпрацю! Я зацікавився її музикою близько року тому. Почув пісню «Герой» і зрозумів, що це та музика, яка потрібна серіалу. Її творчість мені дуже сподобалося. Я просто зайшов у Facebook і написав їй, показав сценарій. Ми зустрілися й почали працювати. Музика Dakooka використовується і в серіалі, і у промокампанії. Я б назвав цю співачку Земфірою молодого покоління. І депресивні треки є, і життєрадісні, і все це перемішано з електронною музикою. Думаю, вона ідеально влучає в тон нашого серіалу.
Переважно все-таки будуть депресивні треки?
– Ні, чому ж! У нашому серіалі є доволі багато позитивних моментів, веселих сцен, під які можуть легко підійти й більш життєрадісні композиції.
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Що ж, давайте просто зараз послухаємо той самий трек, який звучатиме лейтмотивом усього серіалу «Перші ластівки».
Текст пісні Dakooka – Герой
Я просыпаюсь, стою на
коленях
Я не своя совсем
я замерзаю, и губы кусая я
вот он плен
Я остаюсь
ну конечно же вечером я
остаюсь
Я остываю
И определенно я устаю
Когда мне больно было и плохо
ты не спасал меня герой
Твое оружие слово
ты не полезешь в бой
Больно было и плохо
ты не спасал меня герой
Твое оружие слово
ты не полезешь в бой
Ну в общем будь любой будь любой будь любой
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Перші ластівки. Прем’єра серіалу на YouTube Нового каналу. Дивитися трейлер