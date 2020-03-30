Не мовчи, коли тобі боляче: «Перші ластівки» повертаються

Нагадаємо, що з 31 березня на YouTube Нового каналу виходитимуть все серії молодіжного трилера «Перші ластівки». Сценарист, продюсер і виконавиця однієї з головних ролей – Тая-Оксана Щурук, нагадали, для кого зняли цей серіал, і чому його обов’язково потрібно подивитися і підліткам, і їх батькам.

Олександр Биков, виконавчий продюсер «Перших ластівок»:

– Цей проект знятий насамперед для батьків і дітей, які втрачають контакт і в якийсь момент стають абсолютно чужими. Батьки втрачають контроль над своїми дітьми, вони не приділяють їм часу і зовсім не знають, як їх нащадки проводять час. «Перші ластівки» не менш важливі і для підлітків, які нечасто спілкуються з батьками, не хочуть з ними ділитися своїми переживаннями і таємницями, все приховують і тримають у собі.

Чиможна назвати цей серіал легким? Ні.

– Деякі моменти в «Перших ластівок» – до мурашок по шкірі, деякі з гумором, а будуть і ситуації, над якими захочеться сісти й подумати… Серіал вийшов дуже різним.

Євген Тунік, сценарист «Перших ластівок»:

– Це молодіжний трилер з елементами детективу та драми. Серіал і для підлітків, і для батьків, адже серед наших героїв є й ті, й інші, і дуже багато тем, які ми піднімаємо, йдуть із сім’ї. Саме дорослі впливають на те, якою дитина виросте, і ким вона стане. Тому я дуже сподіваюся, що «Перші ластівки» знайдуть відгук і у молоді, і в їхніх батьків. У нашому серіалі п’ять головних героїв-підлітків, і кожен з них – з різної сім’ї. У когось дуже багаті батьки, хтось із середнього класу, а хтось – із малозабезпеченої родини. І з кожним із них відбуваються не дуже приємні події. Цим ми хочемо сказати, що незалежно від соціального статусу сім’ї проблеми можуть виникнути у кожного. І батькам, і вчителям варто звернути на це увагу.

– Це дуже круто, адже зараз саме таких серіалів не вистачає, – впевнена Тая-Оксана Щурук, виконавиця ролі Каті. – Усі заплющують очі на ці проблеми, наче думають: «Це не моя справа, зі мною такого не може статися!» Але мені здається, зараз дуже багато недолюблених дітей, яких не розуміють, і цього не можна не помічати! Тому такі теми потрібно піднімати, і, можливо, вийде щось виправити.

Подивитися (або передивитися!) «Перших ластівок» можна з 31 березня на YouTube Нового каналу по вівторках і четвергах о 12:00.

Читай також:

Перші ластівки» карантину: Зросла кількість звернень на підліткову лінію допомоги