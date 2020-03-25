«Перші ластівки»: всі серії вийдуть на YouTube!

Місяці очікування, мільйони запитань від глядачів: «Коли, ну, коли ж «Ластівки» з’являться на YouTube?». Відповідаємо: починаючи з 31 березня. У той час, коли команда серіалу готується до зйомок другого сезону, серії першого викладуть на YouTube Нового каналу

11 листопада 2019 року – день, коли перша ластівка, яка розповідає про серйозні проблеми в нашому суспільстві, прилетіла до кожного глядача. На YouTube з’явилася перша серія проекту і набрала цілих 2,8 млн переглядів!

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Пізніше, вийшовши в ефір Нового каналу, проект перевернув свідомість тисяч українців. Серіал, що розповідає про біль, нерозуміння, знущання, боротьбу серед підлітків, виявився як ніколи актуальним.

Національна дитяча гаряча лінія «Ла Страда», номер якої був зазначений в кінці кожної серії, буквально «вибухнула» від дзвінків і повідомлень від підлітків, які потребують допомоги і підтримки.

– Ми очікували, що після прем’єри першої серії «Перших ластівок» на YouTube та інших серій на ТБ дзвінків і повідомлень буде багато, але ми не могли передбачити, настільки! – каже координатор гарячої лінії Алена Кривуляк. – У листопаді, в тиждень прем’єри, ми отримали тисячі звернень, і це був шок. Завжди запитуємо дітей, звідки вони дізналися наш номер. Так ось. Від старту «Перших ластівок і до сьогодні – більше 10 тисяч підлітків, які до нас звернулися, дізналися про нас завдяки серіалу.

Півроку приватні повідомлення акторів і коментарі на офіційних сторінках Нового каналу «вибухали» від численних запитань:

– Мене досі питають: «Коли «Ластівки» з’являться на YouTube?», і круто, що це нарешті станеться! – каже Таїсія-Оксана Щурук, яка зіграла в серіалі тихоню Катю. – Тепер у відповідь можна буде кинути посилання і побажати приємного перегляду!

Абсолютно всім акторам в особисті повідомлення щодня приходили такі запитання. І Олександр Бегма, який зіграв лиходія Антона та брата Каті, не став винятком.

– Нарешті «Ластівки» будуть на YouTube! – каже актор. Здається, що всі вже подивилися перший сезон по телевізору, але є ще багато людей, які пропустили і не побачили кращий, на мій погляд, український серіал. Тож дивіться і насолоджуйтеся.

Серії першого сезону «Перших ластівок» будуть з’являтися на YouTube-каналі Нового каналу по вівторках і четвергах, починаючи з 31 березня. Запуск кожної серії – о 12:00. Не пропустіть!