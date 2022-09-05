Дивись онлайн прем’єру реаліті Пара на мільйон 1 сезон 1 випуск від 05.09.2022 на сайті Нового каналу. У проєкті зустрінуться два різних світи: впевнені в собі красуні та сором’язливі розумники. Дівчата беруть від життя максимум і знають все про тренди, бренди та модні івенти, а хлопці навпаки з головою поринають у роботу, а замість гучних вечірок обирають спокійний вечір з улюбленою книгою. Їхній шанс познайомитися в реальному житті – один на мільйон, проте у проєкті Нового каналу Пара на мільйон сезон 1 випуск 1 красуні та розумники об’єднаються в пари, щоб разом пройти всі випробування та виграти головний приз.

Дивитися онлайн Пара на мільйон 1 сезон

Дивитися онлайн Пара на мільйон 1 випуск частина 2