Дивись розважальне шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 8 випуск від 30.04.2025, в якому улюблені ведучі Мішель Андраде та Кирило Машаков відвідають холону Фінляндію. Про її мешканців існує багато міфів: інтроверти з холодним характером, які цінують свій час наодинці. Тож які фіни насправді?

Як завжди, хтось із ведучих шоу Орел і Решка. Земляни 2 сезон проведе вікенд із безлімітною карткою, а хтось – зі ста доларами. Тож як проводять час багачі в Гельсінкі? Приготуйся до незвичайних речей: сауна-бас, в якому можна попаритися прямо по дорозі з аеропорту, купання в крижаній воді в захисному костюмі, дивовижний заміський будинок, який більше схожий на чарівний дім із зимової казки. Які ж розваги може собі дозволити бюджетний турист у Фінляндії: справжня фінська сауна з моржуванням у крижаному озері, міська бібліотека, в якій проводить свій час молодь, прогулянка підігрітими тротуарами та багато іншого. Чому фіни люблять грати на невидимих гітарах? Як в’язання під композиції хеві-метал стало всенародним хобі у Фінляндії? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 8 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Орел і Решка

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон

Орел і Решка. Земляни 2 сезон 7 випуск