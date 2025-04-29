Дивись улюблене тревел-шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 7 випуск, в якому Мішель Андраде та Кирило Машаков потраплять у вражаючий Мозамбік. В цій африканській країні поєднуються неймовірної краси пейзажі та океан з екстремальною бідністю, епідеміями, високим рівнем злочинності та розбірками бойовиків. Як проживуть вікенд ведучі проєкту Орел і Решка. Земляни 2 сезон у такій різношерстній країні?

Кирило отримає свою порцію екстриму одразу після виходу з аеропорту: автобус, в якому він їхатиме до міста, втратить гальма та вріжеться в автомобілі на дорозі. До того ж члена знімальної команди обкрадуть прямо під час аварії. Але це ще не всі пригоди, що чекають на ведучого тревел-шоу. Йому доведеться відвідати найстаріший і найбідніший район Мапуту Мафалале, до якого туристу без супроводу годі потикатись. А також побуває на справжньому магічному обряді. Мішель Андраде проведе вікенд на розкішній віллі, яка належала самому королю Нідерландів. Як закінчаться екстремальні пригоди Кирила Машакова у бідних районах Мапуту? Чим вразить Мішель Андраде вілла на березі океану? Дивись онлайн шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 7 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Орел і Решка

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон

Орел і Решка. Земляни 2 сезон 6 випуск