05 травня

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Розкішна Австрія – велична архітектура та багате минуле. Випуск 10

Дивись тревел-шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 10 випуск від 05.05.2025, в якому ти познайомишся з вражаючою Австрією – країною королівської розкоші та величної архітектури. Не пропусти!

Ведучі розважального шоу Орел і Решка. Земляни 2 сезон Мішель Андраде та Кирило Макашов відвідають столицю Австрії – Відень. На них чекає незабутній вікенд в одному з найстаріших міст Європи. Хто з ведучих проживе ці дні, як багатий австрієць з безлімітною карткою, а кому доведеться виживати зі ста доларами в кишені? Як пройде аудієнція Мішель Андраде в справжнього королівського подружжя Габсбургів? Якими експонатами здивував віденський музей історії похорону? І як приготувати традиційний австрійський штрудель? Дивись онлайн шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 10 випуск від 05.05.2025 і дізнайся відповіді на ці запитання.

Орел і Решка

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон

Орел і Решка. Земляни 2 сезон 9 випуск

Новий каналОрел і РешкаЗемляне. 2 сезон
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Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Розкішна Австрія – велична архітектура та багате минуле. Випуск 10

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