Знаємо, як ти засумував за драйвовими подругами-мандрівницями! Бог нарешті почув твої молитви, адже тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата. Невидане 1 від 24.07.2021 уже на твоєму екрані! Важко повірити, але попереду на тебе чекають 45 хвилин чистого кайфу й ексклюзиву!

На перший погляд, тендітні ведучі виявилися ще тими сміливицями, адже саме вони відкрили сезон пригод у період розпалу епідемії. Подружки-запальнички довели, що безпечно подорожувати можливо навіть за таких умов.

У Невиданому 1 Орел і Решка. Дівчата жіноча дружба стала символом тревел-шоу, адже дівчатам вдалося зруйнувати стереотип про її відсутність. Але якщо ти подумав, що вони обдаровували одна одну приємними компліментами та безперестанку мило обіймалися, то ти наївно помилився!

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- Дізнайся, чому одна з ведучих постраждала від сильного прояву «любові» іншої?

- Чому Діра нареченої – те, чим пишається вся Албанія?

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