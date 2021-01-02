Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 16 випуск від 02.01.2021 вирушила в унікальне місце, яке сповнене невимовної краси. Ведучі Антон і Василіса проведуть ці вихідні на півдні Казахстану. Подорожуючи ним, ти перебуваєш ніби відразу на декількох континентах планети. З одного боку на тебе дивляться гори, з іншого – річки й болота. Тебе може оточувати справжня африканська савана, а на шляху різко з’явиться Сахара – співучі піски, які гудуть на вітрі.

Кожен із ведучих у 16 випуску Орел і Решка. Чудеса світу 2020 обере свій шлях, яким познайомиться із Казахстаном. Один літатиме на вертольоті, інший візьме тур. Але перед довгою дорогою обов’язково треба підкріпитися – на головному ринку Алмати. Там на прилавках ти не впізнаєш жодного продукту. А найнезрозуміліші - це молочні продукти. Ведуча програми Орел і Решка. Чудеса світу Василіса спробує кумис із молока коня, верблюже молоко, солодкий сир і висушений сир. Чи буде її шлунок готовий до таких казахських новинок? Подорож південним Казахстаном дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 16 випуск від 02.01.2021 на сайті Нового каналу!

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