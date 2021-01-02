Программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 16 выпуск от 02.01.2021 отправилась в уникальное место, которое наполнено непередаваемой красотой. Ведущие Антон и Василиса проведут эти выходные на юге Казахстана. Путешествуя по этой части страны, ты как будто находишься сразу на нескольких континентах планеты. С одной стороны на тебя смотрят горы, с другой – реки и болота. Тебя может окружать настоящая африканская саванна, а на пути резко появится кусочек Сахары – поющие барханы, которые гудят на ветру.

Каждый из ведущих в 16 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 2020 выберет свой путь познания Казахстана. Один будет летать на вертолете, другой возьмет тур. Но перед долгой дорогой обязательно надо подкрепиться – на главном рынке Алматы. Там на прилавках ты не узнаешь ни единого продукта. А самые непонятные - молочные продукты. Ведущая программы Орел и Решка. Чудеса света Василиса попробует кумыс из молока лошади, верблюжье молоко, сладкий творог и высушенный творог. Будет ли ее желудок готов к таким казахским новинкам? Путешествие по Южному Казахстану смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 16 выпуск от 02.01.2021 на сайте Нового канала!

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