У тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 5 випуск від 07.11.2020 ведучі підкорюватимуть Танзанію – країну на сході Африки. Третину всієї території Танзанії займають природні заповідники, а найбільший з них – Національний парк Серенгеті. Саме сюди вирушить Настя Івлєєва, аби більше дізнатися про місцеву флору та фауну, а також побачити зблизька найнебезпечніших хижаків у світі. А Юлія Коваль тим часом підніметься на єдиний у світі содовий вулкан Ол-Доїньйо-Ленгаї. Його висота близько 3 тисяч метрів і підйом на вершину – мрія для кожного любителя екстриму. Готовий поринути в африканські пригоди? Дивись онлайн Орел і Решка. Дівчата на Новому каналі.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон у Греції