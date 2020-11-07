Video: Ведучі відвідали дике сафарі та піднялися на діючий вулкан. Орел і Решка. Дівчата. Випуск 5

Дивіться онлайн Орел і решка 2020 Дівчата в Танзанії ефір від 07.11.2020. Новий випуск Орла і решки Дівчата в Танзанії на Новому каналі
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07 листопада

Ведучі відвідали дике сафарі та піднялися на діючий вулкан. Орел і Решка. Дівчата. Випуск 5

У тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 5 випуск від 07.11.2020 ведучі підкорюватимуть Танзанію – країну на сході Африки. Третину всієї території Танзанії займають природні заповідники, а найбільший з них – Національний парк Серенгеті. Саме сюди вирушить Настя Івлєєва, аби більше дізнатися про місцеву флору та фауну, а також побачити зблизька найнебезпечніших хижаків у світі. А Юлія Коваль тим часом підніметься на єдиний у світі содовий вулкан Ол-Доїньйо-Ленгаї. Його висота близько 3 тисяч метрів і підйом на вершину – мрія для кожного любителя екстриму. Готовий поринути в африканські пригоди? Дивись онлайн Орел і Решка. Дівчата на Новому каналі.

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Ведучі відвідали дике сафарі та піднялися на діючий вулкан. Орел і Решка. Дівчата. Випуск 5
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