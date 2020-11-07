В тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 5 выпуск от 07.11.2020 ведущие будут покорять Танзанию – страну на востоке Африки. Треть всей территории Танзании занимают природные заповедники, а самый большой из них – Национальный парк Серенгети. Именно сюда отправится Настя Ивлеева, чтобы больше узнать о местной флоре и фауне, а также увидеть вблизи самых опасных хищников в мире. А Юлия Коваль тем временем поднимется на единственный в мире содовый вулкан Ол-Доиньйо-Ленгаи. Его высота около 3 тысяч метров и подъем на вершину – мечта для каждого любителя экстрима. Готов окунуться в африканские приключения? Смотри онлайн Орел и Решка. Девчата на Новом канале.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Греции