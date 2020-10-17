Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон продовжує шукати найдивовижніші й маловідомі чудеса світу. Після дослідження Туреччини ведучі Василіса та Антон вирушили в Мексику до величного Мідного каньйону!

Це чудо світу більше найпопулярнішого американського Гранд-каньйону в чотири рази. Його гори і скелі покриті мохом, а природа на каньйоні не зачеплена людиною. Назва «мідний» каньйону дали іспанці – вони помилково прийняли той самий мох за мідь. Але як така краса гігантських масштабів з’явилася на заході Мексики? Про це тобі розкажуть у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2020.

Разом із ведучими занурься в колоритну атмосферу Мексики: послухай її музику, спробуй гострі страви й насолодись краєвидами з вершин нескінченного Мідного каньйону. Подорожі ближче, ніж ти думаєш! Дивись онлайн програму Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 6 випуск від 17.10.2020 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Дівчата в Північній Македонії