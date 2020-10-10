Video: Ведуча зірвалася в прірву над морською протокою. Орел і Решка. Чудеса світу. Сезон 3. Випуск 5

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10 жовтня

Ведуча зірвалася в прірву над морською протокою. Орел і Решка. Чудеса світу. Сезон 3. Випуск 5

У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 5 випуск від 10.10.2020 Василіса та Антон вирушать у справжній рай для туристів – Хорватію. Головною родзинкою цієї країни є національний парк Плітвіцькі озера – справжнє чудо світу, яке сховалося в горах і лісових хащах. На Плітвіцьких озерах щороку утворюються нові водоспади, а листя і гілля, яке падає з дерев у воду, швидко стає схожим на каміння. Чому так відбувається? Розкаже ведучий Орел і Решка. Чудеса світу Антон. Також він покаже глядачам некурортну Хорватію і розкаже про цікаві місця в місті Загреб. Куди піти і що подивитися? Дізнайся просто зараз!

Тим часом Василіса відвідає найшикарніший курорт Хорватії Шибеник. Це місце відоме райськими пляжами, кришталево чистим морем і розкішними яхтами. А також саме тут знімали культовий серіал Гра престолів. Готовий поринути в справжню казку, від якої перехоплює дух? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 5 випуск на Новому каналі.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон у Туреччині (Босфор)

Ведуча зірвалася в прірву над морською протокою. Орел і Решка. Чудеса світу. Сезон 3. Випуск 5
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