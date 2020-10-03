У свою першу подорож після карантину команда програми Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон вирушила до Туреччини! Ведучі Антон і Василиса покажуть тобі її головне диво світу – джерела Памуккале.

Біля Егейського моря у спекотній східній країні є унікальне місце. Воно схоже чи то на Антарктиду з айсбергами та білосніжними кучугурами, чи то на Мальдіви з її кришталево чистим піском. Там б’ють термальні теплі джерела, які багаті на вапняк, а їхні води корисні для шкіри. Памуккале – це чарівне місце з чистими, білосніжними джерелами. І ти його відвідаєш разом із Василісою та Антоном у 3 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон.

Памуккале – дуже популярний з-поміж туристів курорт. За рік сюди приїжджає в середньому 2,5 мільйони людей. Від такої кількості відвідувачів на джерелах Памуккале завжди дуже мало місця. Багато з них пересохли, а басейни пожовтіли…

Як цю проблему вирішила турецька влада? І чому так важливо зберегти диво світу Памуккале? Дивись онлайн у програмі Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 3 випуск від 03.10.2020 на сайті Нового каналу!

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