В свое первое путешествие после карантина команда программы Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон отправилась в Турцию! Ведущие Антон и Василиса покажут тебе ее главное чудо света – источники Памуккале.

У Эгейского моря в жаркой восточной стране есть уникальное место. Оно похоже то ли на Антарктиду с айсбергами и белоснежными сугробами, то ли на Мальдивы с ее кристально чистым песком. Там бьют термальные теплые источники, которые богаты известняком, а их воды полезны для кожи. Памуккале – это волшебное место с чистыми, белоснежными родниками. И ты его посетишь вместе с Василисой и Антоном в 3 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон.

Памуккале – очень популярный среди туристов курорт. За год сюда приезжает в среднем 2,5 миллиона людей. От такого количества посетителей на источниках Памуккале всегда очень мало места. Многие из его родников пересохли, а бассейны пожелтели…

Как эту проблему решила турецкая власть? И почему так важно сохранить чудо света Памуккале? Смотри онлайн в программе Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 3 выпуск от 03.10.2020 на сайте Нового канала!

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