Ахіако: рецепт незвичайного колумбійського супу від Michelle Andrade

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) Michelle Andrade розповіла, якою має бути на смак справжня колумбійська страва

Ахіако – традиційний колумбійський суп. Існує кілька регіональних варіантів його приготування. Зробити колумбійську страву можна і вдома – з чого готують ахіако, розповіла співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Michelle Andrade.

– На вигляд – чи то дуже густий суп, то чи друга страва з величезною кількістю підливи. Готується страва на м’ясному бульйоні, там є кукурудза і картопля у двох виглядах – пюре і шматочками. Потім додають інші овочі та зелень, – розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі Michelle Andrade. – На смак – супчик як супчик – мама такі готувала в дитинстві. Хоча моя мама готувала супи з кукурудзою і бобами (дитинство Michelle провела в Болівії, – прим. ред.), а для вас це може бути незвично.

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Інгредієнти:

курка – 1,5 кг;

телячі ребра – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

орегано – 1 ст.л.;

кінза з корінцями – 2 пучки;

картопля – 1 кг;

кукурудза – 4 заморожених качана;

помідор – 3 шт.;

зелена цибуля – 3/4 чашки;

ріпчаста цибуля – 3/4 чашки;

гострий перець – 1 шт.;

свіжий шпинат – 2 пучки;

каперси з маринадом – половина чашки;

чорний перець – 1 ч.л.;

авокадо – 3 шт.;

лимонний сік – 2 ч.л.;

сіль за смаком.

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Спосіб приготування:

Зваріть бульйон з курки і телячих ребер. Не забувайте знімати піну! Коли вода закипить, додайте цибулину, кінзу та орегано. Посоліть. Продовжуйте варити на маленькому вогні, поки м’ясо не стане м’яким – на це може піти кілька годин. Дістаньте курку і м’ясо з води, почистіть від кісток і шкіри. Потім покладіть м’ясо назад у бульйон. Кілька картоплин натріть на тертці, інші наріжте дрібними кубиками й відправте все в бульйон. Качани кукурудзи наріжте кружальцями і також додайте в суп. Варіть близько 20 хвилин. Дрібно наріжте цибулю, додайте дрібку солі й лимонний сік. Додайте помідори, нарізані дрібними кубиками, зелену цибулю і гострий перець, а також кінзу – повинна вийти сальса (традиційний соус мексиканської кухні, – прим. ред.). За кілька хвилин до готовності покладіть у каструлю крупно нарізаний шпинат, каперси та чорний перець. Ахіако готовий! Подавайте його з авокадо, сальсою і, за бажанням, зі сметаною.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!