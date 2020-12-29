Чому Мальдіви такі дорогі? Ведуча «Орла&Решки» дізналася секрет

І білосніжний пісок та лазурний колір океану тут майже ні до чого

Райський куточок та мрія кожної людини – Мальдівські острови… Ох і пощастило ж команді «Орла&Решки», адже наступна їхня подорож була саме туди. Ні для кого не новина, що відпочинок на Мальдівах дуже дорогий. Але, виявляється, це не лише через білосніжний пісок, лазурний океан та шикарний сервіс. Ведуча тревелу Настя Івлєєва дізналася основний секрет такої високої вартості вікенду на цих островах.

– Бекстейдж був дуже дорогий, – розповів управляючий готелю, де зупинилася ведуча, Дмитро Буртов. – Будівництво потребує дуже багато часу та сил.

Ведуча «Орла&Решки» скуштувала морозиво з горіхів, які знаходять у фекаліях слонів

За словами чоловіка, спершу треба орендувати маленький клаптик піску посеред океану. Потім збільшити його, щоб було де розмістити готель та інші будівлі.

– Окремим питанням було і є – де взяти пісок? – зізнається чоловік. – З іншого острову привезти не можна, адже є мікрофлора. Хоча, знаєте, були невдалі експерименти, коли такими переміщеннями порушували екосистему, тому єдиний варіант – дістати пісок у своїй лагуні й помістити його на пляж.

Ведуча «Орла&Решки» побувала у «місті мертвих»

Далі треба доправити на пустий острів близько тисячі робітників, будівельні матеріали та техніку. Після цього збудувати електростанцію, вишку мобільного зв`язку, очищувальні споруди та станцію для заправки човнів. Потім вже привезти сотні дорослих пальм та інших рослин та озеленити острів. Вартість таких робіт – захмарна. І тут ще й форс-мажори можуть бути.

– У нас була ситуація з машиною, яка заїхала в яму і провалилася туди. Сталося це за 400 метрів від берега, – розповідає Дмитро. – Авто важило 32 тони. Знадобилося два тижні, щоб поставити його у вертикальне положення. До речі, до того часу у двигуні вже жили маленькі краби та риби. Команда механіків побудувала туди тимчасовий місток і перебирала двигун у відкритому океані. Лише за два місяці машина виїхала на берег своїм ходом.

Відома ведуча «Орла&Решки» подоїла віслюка

Як бачимо, райський куточок на землі сам собою не з`являється. Такий шикарний вигляд Мальдіви мають завдяки клопіткій та довготривалій праці людей. Приблизно три з половиною роки йде на будівництво острову, а окупається все в середньому за 10-12 років. Знаючи всі ці факти, питання, чому вікенд там коштує таких грошей, можна більше не підіймати.

А от скільки загалом обійшовся відпочинок Насті Івлєєвій, та що робила на Мальдівах її співведуча Юлія Коваль зі 100 доларами – дивіться у повному випуску «Орла&Решки. Дівчата» у суботу, 2 січня, о 10:00 на Новому каналі.