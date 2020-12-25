Известная ведущая «Орла&Решки» подоила осла

Путешествие в древний город Пафос, что на Кипре, оказалось не пафосным, а домашним и вкусным

Пафос – город на юго-западе Кипра, которому более двух с половиной тысяч лет. Именно в этот исторический край отправилась команда тревела «Орел&Решка. Девчата», который показывает Новый канал. Пока Юлия Коваль путешествовала с рюкзаком и небольшим бюджетом, ее соведущая Анастасия Ивлеева гуляла на широкую ногу. И это касается не только денег, но и впечатлений.

– Кипр часто называют островом ослов. Долгое время эти животные были здесь единственным способом передвижения и перевозки. Они спокойно справлялись с плохими дорогами, жарким климатом и тяжелым грузом, – рассказывает ведущая. – Как только появились авто, потребность в ослах отпала, и многие из них остались брошенными. Животные разбрелись по острову, одичали, начали вести себя агрессивно. После этого на Кипре создали специальные фермы, чтобы заботиться о них.

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Настя Ивлеева посетила один из таких приютов «национальных животных Кипра» (так их называют).

– Ослы пребывают под защитой властей. Если вдруг кто-то здесь навредит животному, то получит до семи лет тюрьмы, – говорит ведущая. – Кроме того, что они почти священны, здесь еще и очень ценится их молоко. Цена за литр – 100 евро. Во-первых, его сложно добывать. Чтобы получить литр, нужно подоить четырех ослов. А, во-вторых, в нем содержится около трехсот полезных веществ. Именно поэтому оно с древних времен использовалось в косметологии и медицине.

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Если вы думаете, что эксклюзив в том, что Настя попробовала молоко, то нет. Она еще и попыталась его надоить.

– Если бы я имела хозяйство и доила осла или корову, то моя семья голодала бы, – пошутила ведущая, ведь занятие оказалось не из легких. – Я хочу выразить свой респект всем женщинам, которые живут в селе и регулярно берут молоко у животных. Это нереальный труд.

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Поработала – можно и подкрепиться. Как же не попробовать свеженькое необычное молоко?

– Особого запаха нет, – прокомментировала молоко осла Настя. – А на вкус довольно специфично. Очень отличается от коровьего. Есть как будто привкус какой-то приправы, травы. Постоянно я бы его пить не стала, но ради эксперимента попробовать советую.

Полный выпуск «Орла&Решки. Девчата» из Пафоса (Кипр) смотрите в субботу, 26 декабря, в 10:00 на Новом канале. Или со временем на сайте и на YouTube, как и другие путешествия легендарного тревела.