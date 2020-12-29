Ведущая «Орла&Решки» попробовала мороженое из орехов, которые находят в фекалиях слона

Хорошо, что об этом факте она узнала уже после того, как съела целую порцию по-настоящему волшебного десерта

Жаркая Замбия – страна экзотических блюд, колоритных улочек и всегда позитивных людей. Кроме того, это «родина» одного из чудес света – водопада Виктория. Путешествие туда показал Новый канал в тревеле «Орел&Решка». Ведущая Василиса Хвостова кроме водопада и дикой природы решила провести время в компании самых крупных животных, которые ходят по Земле – африканских слонов.

– «Elephante cafe» (в переводе с англ. – «кафе слонов») – это место, где можно и «пообщаться» со слонами, и вкусно поесть. Всех животных спасли от браконьеров и привезли сюда из разных уголков Африки, – рассказывает ведущая. – Каждый день в полдень слонов выводят к туристам, чтобы те могли покормить чудо-животных. Вот такой аттракцион.

Ведущая «Орла&Решки» побывала в «городе мертвых»

Стоимость такого удовольствия – 200 долларов (около 6 тысяч гривен), куда входит и билет, и обед за 185 долларов. Для владелицы безлимитной карточки это не проблема. Поэтому после положительной слонотерапии пришло время обедать. Блюда были изысканные: на закуску – равиоли с базиликом и съедобными листьями настурции, основное блюдо – филе говядины с карамелизированным чесноком и трюфельным маслом в соусе из красного вина, а на десерт – домашнее мороженое с орехами дерева мангонго. Но потом оказалось, что и здесь не обошлось без слоников.

– Мороженое – это гордость нашего кафе. Орехи дерева мангонго мы берем из его плодов. А наши друзья слоны нам очень в этом помогают, они чистят их, – рассказал Василисе официант. – Слон съедает плод. Мякоть переваривается, а орехи выходят естественным путем. А нам остается их только почистить. Именно с ними и приготовили мороженое, которое вам так понравилось.

Известная ведущая «Орла&Решки» подоила осла

Такой сюрприз ждал ведущую тревела.

– Невероятно! За двести долларов я попробовала мороженое из орехов из попы слона, – пошутила Василиса Хвостова. – Но на самом деле оно замечательное.

Что еще экзотического увидели и попробовали ведущие в Замбии, и какие экстремальные развлечения испытали на себе – смотрите в полном выпуске «Орла&Решки. Чудеса света» на сайте или на YouTube Нового канала. А свежие путешествия включайте каждую субботу в 10:00.