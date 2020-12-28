Ведущая «Орла&Решки» побывала в «городе мертвых»

Памятное историческое место, где хоронили людей почти две тысячи лет назад, она посетила на Кипре

Пафос – город на юго-западе Кипра, который считается одним из древнейших на планете. Ему более 2,5 тысяч лет. Здесь так много разных артефактов, что весь город внесли в список всемирного культурного наследия. Ведущие тревела «Орел&Решка. Девчата» Настя Ивлеева и Юлия Коваль удивляли зрителей Нового канала красивыми видами и невероятными находками.

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Одна из девушек решила ощутить немного мистики и посетила памятное место – «Царские гробницы». Это вырубленные в скале подземные пещеры, где 2400 лет назад хоронили знатных людей и аристократов.

– Тогда верили, что даже после смерти человек должен жить так, как при жизни. Поэтому не просто устраивали захоронения, а строили целые замки вокруг могилы умершего человека, – рассказывает Юля Коваль. – Если зайти внутрь «Царских гробниц», то все похоже на какой-то микро-город. Есть своеобразные улицы, домики, комнаты. Это какой-то «город мертвых».

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«Царские гробницы» разделены на отдельные пещеры. Каждая из них принадлежала одной семье. Гробницы украшали фресками и колоннами, а на стенах выцарапывали герб семьи. Ниши в стенах – это и были могилы, а отверстия рядом – места для хранения родовых ценностей и богатств.

– Представьте себе: много веков все стояло без охраны. И тут в 1977 году археолог-итальянец пробрался сюда, устроил раскопки, нашел около 35 тысяч экспонатов и артефактов и продал их Нью-Йоркскому музею. На этом он «поднял» миллионы. Наконец киприоты осознали ценность этого места и начали охранять все, что осталось, – рассказывает Юля Коваль.

Полный выпуск «Орла&Решки. Девчата» из исторического города Пафос на Кипре смотрите на сайте и в YouTube Нового канала. А новые выпуски легендарного тревела – каждую субботу в 10:00 в эфире Нового.