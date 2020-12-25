Відома ведуча «Орла&Решки» подоїла віслюка

Подорож у давнє місто Пафос, що на Кіпрі, виявилась не пафосною, а домашньою та смачною

Пафос – місто на південному заході Кіпру, якому понад дві з половиною тисячі років. Саме у цей історичний край вирушила команда тревелу «Орел&Решка. Дівчата», який показує Новий канал. Поки Юлія Коваль подорожувала з рюкзаком та невеличким бюджетом, її співведуча Анастасія Івлєєва розкошувала. І це стосується не лише коштів, а і вражень.

– Кіпр часто називають островом віслюків. Тривалий час ці тварини були тут єдиним способом пересування та перевезення. Вони спокійно справлялись з поганими дорогами, жарким кліматом та тяжким вантажем, – розповідає ведуча. – Щойно з’явилися авто, потреба у віслюках відпала, і багато з них залишились покинутими. Тварини розбіглися по острову, здичавіли, почали поводитися агресивно. Після цього на Кіпрі створили спеціальні ферми, щоб піклуватися про них.

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Настя Івлєєва відвідала одне з таких помешкань «національних тварин Кіпру» (так їх називають).

– Віслюки перебувають під захистом влади. Якщо раптом хтось тут зашкодить тварині, то отримає до семи років в’язниці, – каже ведуча. – Окрім того, що вони майже священні, тут ще й дуже ціниться їх молоко. Ціна за літр – 100 євро. По-перше, його складно добувати. Щоб отримати літр, потрібно подоїти чотирьох віслюків. А, по-друге, в ньому міститься близько трьохсот корисних речовин. Саме тому воно з давніх часів використовувалось у косметології та медицині.

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Якщо ви думаєте, що ексклюзив у тому, що Настя скуштувала молоко, то ні. Вона ще й спробувала його надоїти.

– Якби я мала господарство та доїла віслюка чи корову, то моя сім’я голодувала б, – пожартувала ведуча, адже заняття виявилося не з легких. – Я хочу виразити свій респект усім жінкам, які живуть у селі й регулярно беруть молоко у тварин. Це нереальний труд.

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Попрацювала – можна і підкріпитись. Як же не скуштувати свіженького незвичайного молока?

– Особливого запаху немає, – прокоментувала молоко віслюка Настя. – А на смак доволі специфічне. Дуже відрізняється від коров’ячого. Є наче присмак якоїсь приправи, трави. Постійно я б його пити не стала, але заради експерименту скуштувати раджу.

Повний випуск «Орла&Решки. Дівчата» з Пафосу (Кіпр) дивіться у суботу, 26 грудня, о 10:00 на Новому каналі. Або ж згодом на сайті та на YouTube, як і інші подорожі легендарного тревелу.