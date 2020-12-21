Ведучий «Орла&Решки» побував у німецькому місті, що зроблене з алмазів

Це унікальне поселення побудоване в центрі метеоритного кратеру

Команда легендарного тревелу «Орел&Решка. Чудеса світу» (Новий канал) продовжує свої неймовірні подорожі. Крайньою точкою, яку відвідали ведучі Антон Зайцев та Василіса Хвостова, став південь Баварії.

Ексклюзив! Ведучий «Орла&Решки» побував у справжньому замку Попелюшки

Романтична дорога – найстаріший туристичний маршрут Германії, яким вирушив власник безлімітної картки Антон Зайцев. Вона починається від замку Попелюшки (Нойшванштайну) та проходить через десятки наймиліших та дуже красивих маленьких поселень Німеччини.

– Сенс подорожі в тому, щоб забути про наші сірі спальні райони. Тут їдеш і насолоджуєшся доглянутою європейською архітектурою. Щоправда, все дуже однакове, – ділиться Антон. – Влаштовано надзвичайно просто: гарні будиночки, вузькі вулиці, посередині – церква. І так усюди. Але тут ти наштовхуєшся на унікальне місто – Нердлінген.

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Здається, що туриста тут зустрічають такі ж красиві будиночки, вузенькі вулиці і, звісно, церква. Але відрізняється Нердлінген від інших своїм видом зверху.

– Унікальність у тому, що місто побудували в самому центрі метеоритного кратеру, – розповідає ведучий. – Уявляєте, 15 мільйонів років тому сюди впав астероїд діаметром в один кілометр, вибухнув та створив ідеально круглий кратер.

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Але найцікавіше, що це місто буквально створене з алмазів. Учені кажуть, що в момент зіткнення метеорита з землею енергії було, як при вибуху двох мільйонів атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Від надвисокої температури та сильного тиску вуглець в астероїді перетворився на зювіти – мікроскопічні алмази. Людське око їх майже не бачить, тому місцеві навіть не підозрювали, що побудували алмазне місто.

– Щоб ви розуміли, у стінах Нердлінгена сховано біля 72 тисяч тон алмазів, – із захватом розповідає ведучий програми. – Кажуть, що інколи місто буквально сяє на сонці.

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