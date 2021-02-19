Орел&Решка. Тревел краш-тест ведучих Мішель Андраде і Позитива. Ексклюзивне інтерв’ю!

Такого ще не було! Ведучі першого випуску сезону Орел&Решка. 10 років - Мішель Андраде і Позитив розкрили всі секрети своєї подорожі до Болівії та подробиці закулісся популярного тревел-шоу. Дивись тревел-краш тест і дізнайся першим всі деталі!

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Болівія: Мішель Андраде потрапить у минуле! Орел і решка. Новий сезон. Випуск 1