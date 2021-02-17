15 найбільш незвичайних локацій за всі сезони «Орла&Решки». Ексклюзив!

Генеральний продюсер тревел-проекту «Орел&Решка» Олена Синельникова розповіла, зйомками на яких незвичайних локаціях вона пишається найбільше за 10 років.

Домовитися про дозвіл на зйомки в деяких країнах в принципі нелегка справа, та коли йдеться про якісь особливі локації, іноді шокуючі, іноді засекречені, то отримати заповітний допуск і взагалі стає завданням із зірочкою. Але команді «Орла&Решки» за 10 років існування проекту вдалося зняти сюжети в настільки неординарних локаціях і стати частиною таких яскравих подій, що складно навіть уявити, до яких хитрощів їм довелося вдатися заради заповітного дозволу на зйомку.

Олена Синельникова ексклюзивно розповіла Новому каналу, які «знімальні перемоги» вона вважає найяскравішими:

Ватикан і Папа Римський Франциск

готель-резиденція «Азулік Ух-май» за $30 000 на добу в Мексиці

яхта «Гранд Маріана» на Сайпані вартістю $32 млн.

участь у ході на карнавалі Ріо-де-Жанейро

плем’я луінео на Вануату

масони і масонський храм у Парагваї

зйомка найбільшого борделя країни в Еквадорі

діамантова біржа в Антверпені

секс-театр «Casa Rosa» зі статевим актом на сцені в Амстердамі

квартира по сусідству з квартирою Дональда Трампа у Нью-Йорку

фестиваль Burning Man у Ріно, США

в Гавані в «Мегаполісах» ми зняли підпільні бої бійцівських рибок 🙂

культ вуду в Республіці Бенін – там було багато унікального жерстяка

апельсинова битва в Італії

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Сан-Педро-Сула в Гондурасі – одне з найбільш кримінальних міст світу. «Там ми записували інтерв’ю зі справжнім найманим убивцею. А також їздили з крутим кримінальним журналістом на реальні місця злочинів з трупами, іноді приїжджали навіть раніше за поліцію», – ділиться спогадами Олена.

І з кожним сезоном «Орла&Решки» таких локацій стає дедалі більше! Щоб дізнатися, в яких незвичайних місцях побували ведучі проекту «Орел&Решка. Новий сезон», вмикайте Новий канал по суботах о 10:00 і дивіться найсвіжіші випуски з зірками!

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Найбільші провали на зйомках «Орла & Решки» за 10 років. Ексклюзив!

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