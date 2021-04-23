У «Орла&Решки» в Барселоні вкрали техніку… двічі!

Уже цієї суботи, 24 квітня, на Новому каналі вийде випуск «Орел&Решка. 10 років», ведучими якого стали Вєрка Сердючка з мамою і Віра Брежнєва. Артисти вирушать у місто, з якого 10 років тому розпочалася історія «Орла&Решка» – в сонячну Барселону!

Мало хто знає, що саме тут у 2011 році знімали пілотний випуск тревел-шоу, ведучими якого тоді були Жанна і Алан Бадоєви. Як говориться в інтро до нового сезону, «10 років тому компанія друзів вирушила у подорож. Вони знімали свої пригоди на любительську відеокамеру і навіть не думали, що починають культове тревел-шоу»! Понад 500 випусків, десятки зіркових ведучих, і у 2021 році все повернулося у вихідну точку – в дивовижну Барселону. Та вже з новими ведучими, великою командою і серйозною, професійною технікою.

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До слова, на зйомках пілотного випуску у 2011 році сталася неприємна НП:

– У нас у Барселоні в останній знімальний день вкрали камеру. Ми знали, що у цьому місті найвіртуозніші злодії в світі, але це нас не врятувало. Розвели, як дітей, – згадує Олена Синельникова, генеральний продюсер тревел-проекту «Орел&Решка». – Це сталося о 9-10 ранку! Я зайшла на п’ять хвилин до супермаркету по сендвіч для зйомки, вийшла – а у режисера та оператора вже вкрали камеру.

Коли за три роки команда тревел-шоу повернулася у Барселону, місцеві злодюжки знову примудрилися пограбувати знімальну групу:

– На зйомках «Орел&Решка. Шопінг» все в тій же Барсі у нас вкрали цілий рюкзак із технікою, плюс, там ще був паспорт оператора. Довелося йому затриматися в Іспанії, поки робили тимчасовий документ на виліт з країни.

У 2021 році команда тревел-шоу пильнувала, і вдалося обійтися без втрат! Яким буде новий випуск з Барселони із зірковими ведучими, кому дістанеться золота картка, а хто вивчатиме місто зі 100 доларами і червоним рюкзаком, дізнаєтеся 24 квітня о 10:00 на Новому каналі.

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