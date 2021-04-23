Вєрка Сердючка жила в замку з Гри престолів

Легенда українського шоу-бізнесу стала ведучою фінального випуску тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» на Новому каналі

Коли творці тревел-шоу «Орел&Решка», яке показує Новий канал, оголосили, що ведучими однієї з програми святкового сезону стануть VERKA SERDUCHKA з мамою, відразу стало зрозуміло: цей випуск буде особливим. Суперзірка пішла проти всіх правил: якщо вивчати Барселону, то сидячи в кабріолеті, якщо шукати ночівлю, то лише в помпезному місці!

– За десять років «Орел&Решка» вже знає, що людям цікаво, а що – ні. Якби ми показували, кого за 30 років кар’єри приводили в наші номери, і як нас звідти виносили, особливо в Луцьку, ось це було б цікаво, – міркувала VERKA SERDUCHKA, не бажаючи селитися в готель. – Має бути щось неординарне… Наприклад, такий сюжет: жила маленька дівчинка, маленька зірочка в Полтаві, у прибудові. І ось вона, досягши успіху, в ювілейний рік культової програми оселилася у замку!

Продюсери проекту пішли зірці назустріч і зняли для неї розкішний замок Санта-Флорентина в Кане-де-Мар (Каталонія). Цей замок був побудований в ХІ столітті, він вражає своєю архітектурою і стоїть у густому лісі.

До речі, саме Санта-Флорентіну ви могли бачити в шостій серії шостого сезону популярного серіалу «Гра престолів» – за сюжетом, тут знаходився Рогів Пагорб, будинок родини Тарле. Лише за дев’ять днів декоратори змінили замок, щоб перенести глядачів у готичну й таємничу атмосферу.

Дивіться усією сім’єю фінальні випуски святкового сезону «Орел&Решка. 10 років» з Вірою Брежнєвою та VERKA SERDUCHKA вже цієї суботи, 24 квітня, з 10:00 на Новому каналі!

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