Контрастна Колумбія: 3 місця в Картахені, які можуть вас здивувати

Ведучі «Орла&Решки. Новий сезон» на Новому каналі відвідали головний курорт Колумбії

Тропічна спека, нескінченні танці, блиск бірюзових хвиль – все це про колумбійське місто Картахена. Нещодавно в ньому побував Коля Серга – один із ведучих тревел-проекту «Орел&Решка. Новий сезон», який показує Новий канал. Він назвав три місця, які можуть здивувати туриста.

Тропічні острови

Картахена – головний курорт Колумбії. Карибське море оточило місто з трьох сторін, а пляжі протягнулися на цілих 15 кілометрів. Але пляжі в Картахені – суцільне розчарування. Пісок тут сірий і брудний, а море не блакитне, а схоже на якусь брудну річку.

Дивись: Колумбія: пляж Картахени та райський острів Бура. Орел і Решка. Новий сезон. Випуск 3

– Картахенці, які в темі, виїжджають відпочивати на тропічні острови. Тур на півдня на райський острів коштує лише 20 доларів, – поділився Коля Серга. – Плисти туди близько години. До речі, за цей час на причалах можна побачити підводні човни, на яких перевозили кокаїн. Раніше вони належали наркокортелям, а тепер стоять, конфісковані правоохоронцями. Ці човни робили на секретних базах у колумбійських джунглях. Кожна коштує близько мільйона доларів і перевозить кілька тонн наркотиків на 100 млн доларів!

Ринок Басурто

Як досвідчений ведучий «Орла&Решки» Коля Серга знає – ходити їсти треба туди, куди ходять корінні жителі.

– Рекомендую вам вирушити на ринок Басурто. Ринок як ринок – під ногами щось хлюпає, навколо смердить, над вухом хтось покрикує. Та поступово він перетворюється на лабіринт, і ви потрапляєте в місцевий ресторанчик. Там продають м’ясо броненосця, капібари та навіть акулячий фарш! – каже ведучий «Орла&Решки. Новий сезон» на Новому каналі. – За 10 доларів можна взяти комплексний обід з делікатесами – лангустом, крабом, креветками, акулячим фаршем. У ресторані за одного такого лангуста довелося б викласти щонайменше 30 доларів, а тут він коштує не більше двох. Щоправда, трохи дивне відчуття, коли їси лангусти і при цьому відчуваєш запах якогось мертвого щура з сусіднього павільйону.

Бастіон Санто-Домінго

Якщо ви хочете поспілкуватися з місцевою молоддю, дізнатися більше про інтереси та культуру картахенців – обов’язково сходіть у бастіон Санто-Домінго.

– Щойно сонце збирається ховатися в море, всі картахенці збираються на міській стіні і дивляться на його захід. Тут можна зустріти палінкерас – жінок-мулаток, одягнених у сукні кольорів папуги з кошиком з фруктами на голові. Вони – нащадки африканських рабів. Раніше їх знали, як вуличних торговок, а зараз вони – невизнаний символ Картахени, – розповів Коля Серга. – Палінкерас заробляють не стільки на продажу ананасів і бананів, скільки на фотографіях із туристами – беруть два долари за фото.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі! У наступному випуску «Нового сезону» на батьківщину наркобарона Пабло Ескобара – до колумбійського міста Медельїн – вирушать фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна та музикант ALEKSEEV.

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