Перекинулася машина, лопнуло шасі й тріснуло ребро: Що пережили ведучі «Орла&Решки» за 10 років

У розпалі – «Орел&Решка. Новий сезон», і вже цієї суботи 6 березня на Новому каналі вийде третій випуск – з Колею Сергою і Анною Седоковою, які побували в сонячній Колумбії. Для Колі роль ведучого тревел-шоу не нова, артист вже знявся в дев’яти сезонах, і «Орел&Решка. Новий сезон» став для нього ювілейним, десятим!

Більше того, Коля Серга як ніхто інший знайомий з усіма труднощами і небезпеками роботи ведучого тревел-шоу: якось він мало не загинув на зйомках!

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Генеральний продюсер «Орла&Решки» Олена Синельникова розповіла, що по дорозі в аеропорт на Сейшелах у 2014 році вони потрапили в серйозну аварію:

– На Сейшельських островах знімальна група спізнювалася на літак, і так поспішали, що перекинулися на машині в яр. І дякувати Богу, що всі були пристебнуті – відбулися синцями від ременів безпеки. А машина, в якій був Коля Серга, на друзки. До речі, на літак встигли!

Виявилося, що подібні НП – не рідкість на зйомках «Орла&Решки»:

– Коли знімали випуск у Новій Зеландії, перекинулася машина знімальної групи. Ведучою тоді була Леся Нікітюк, – згадує Олена Синельникова. – Ще колись лопнуло шасі літака африканських авіаліній при посадці. Це було в сезоні «На краю світу» з Колею Сергою.

І якщо Коля виявився щасливчиком і обійшовся без неприємних наслідків, то Андрію Бєднякову і Лесі Нікітюк так не пощастило:

– Андрій впав під час зйомки сюжету про гірськолижний курорт у Дубаї. Наступною країною була Індія, а оскільки біль у ребрах не минув, йому довелося йти в лікарню в Індії. Зробили знімок, виявилося – тріщина. Так він з болем і знімався. Леся Нікітюк забігла в океан на Мадагаскарі й наступила на морського їжака. Хто не знає, це дуже боляче й небезпечно, адже голку їжака витягнути дуже складно, вона ламається, виникає запалення… Біль пекельний! Наш продюсер просто на місці розрізав шкіру складним ножем, дістав голку, перев’язав ногу, і все обійшлося.

Звісно, багатьом здається, що робота ведучих «Орла&Решка» – суцільне свято і пригоди, але крім цього їх чекає багато несподіваних сюрпризів, і не завжди приємних. Секретами зі зйомок тревел-шоу поділилися ведучі першого випуску «Орла&Решки. Новий сезон» – Мішель Андраде і Позитив. А щоб побачити, якими були пригоди Колі Серги і Анни Сєдокової в Колумбії, вмикайте в суботу о 10:00 Новий канал. Цікаво, цього разу в Колі все обійшлося без пригод?

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