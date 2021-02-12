Michelle Andrade співала на вулиці, щоб заробити на їжу

Співачка стала ведучою першого випуску «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі та вирушила в рідну Болівію

На початку року співачка Michelle Andrade здійснила відразу дві своїх мрії: стала ведучою першого випуску «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі та вперше за три роки злітала в рідну Болівію. Упустити можливість відправитися в Кочабамбу до своєї сім’ї дівчина не могла, правда, для цього їй довелося витратити майже половину свого бюджету — безлімітна золота карта дісталася її співведучому, музиканту Олексію Завгородньому (Позитив).

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Вихід із ситуації співачка знайшла швидко — щоб заробити на їжу та хостел, вона співала на вулиці та збирала гроші у перехожих.

— Для мене викликом було співати на вулиці свою пісню, щоб купити гроші на квиток до дому своїх рідних. Я хвилювалася, не знала, як на це відреагують місцеві, тим більше, вибрала не дуже вдале розташування — навкруги було багато продавців, — зізналася Michelle Andrade Новому каналу. —Але люди в Болівії дуже відкриті, і вони мене підтримали!

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Місцевим жителям настільки сподобалися харизма дівчини, яка виконувала свої пісні, що врешті-решт їй дали рупор — так голосом дівчини могла насолоджуватися вся центральна площа міста Санта-Крус.

Які ще пригоди чекали Michelle Andrade в Болівії, і що побачив Позитив із золотою картою, побачите зовсім скоро. Дивіться всією сім’єю прем’єру тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!

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