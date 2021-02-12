Новий каналОрел&Решка. Новий сезонНовиниMichelle Andrade співала на вулиці, щоб заробити на їжу

Michelle Andrade співала на вулиці, щоб заробити на їжу

Michelle Andrade співала на вулиці, щоб заробити на їжу

Співачка стала ведучою першого випуску «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі та вирушила в рідну Болівію

На початку року співачка Michelle Andrade здійснила відразу дві своїх мрії: стала ведучою першого випуску «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі та вперше за три роки злітала в рідну Болівію. Упустити можливість відправитися в Кочабамбу до своєї сім’ї дівчина не могла, правда, для цього їй довелося витратити майже половину свого бюджету — безлімітна золота карта дісталася її співведучому, музиканту Олексію Завгородньому (Позитив).

Тест: Чи могли б ви стати ведучим «Орла&Решки»?

Вихід із ситуації співачка знайшла швидко — щоб заробити на їжу та хостел, вона співала на вулиці та збирала гроші у перехожих.

Michelle Andrade співала на вулиці, щоб заробити на їжу

— Для мене викликом було співати на вулиці свою пісню, щоб купити гроші на квиток до дому своїх рідних. Я хвилювалася, не знала, як на це відреагують місцеві, тим більше, вибрала не дуже вдале розташування — навкруги було багато продавців, — зізналася Michelle Andrade Новому каналу. —Але люди в Болівії дуже відкриті, і вони мене підтримали!

Читай: Мурахи, загар таксиста та несподівана реакція на їжу: як Michelle Andrade і Позитив у «Орлі&Решці» знімалися

Місцевим жителям настільки сподобалися харизма дівчини, яка виконувала свої пісні, що врешті-решт їй дали рупор — так голосом дівчини могла насолоджуватися вся центральна площа міста Санта-Крус.

Які ще пригоди чекали Michelle Andrade в Болівії, і що побачив Позитив із золотою картою, побачите зовсім скоро. Дивіться всією сім’єю прем’єру тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!

В тему:

Знайди фірмову пляшку «Орла & Решка», сидячи на дивані

«Орел&Решка. Новий сезон»: Саніна здавала ПЛР-тест на вертолітному майданчику, а ALEKSEEV — у джунглях

новости орел и решка 10 лет