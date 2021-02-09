В ефірі Нового каналу 13 лютого виходить перший випуск «Орел&Решка. Новий сезон». І на честь старту сезону Новий канал підготував новину, про яку багато років мріяли всі глядачі тревел-шоу! Тепер виграти ту саму фірмову пляшку, на яку ведуть полювання туристи в різних куточках світу, можна просто сидячи на дивані.

Щоб взяти участь у грі «Знайди пляшку Орла&Решка сидячи на дивані», потрібно ввімкнути Новий канал 13 лютого о 10:00, уважно подивитися перший випуск «Орла&Решки. Новий сезон» і порахувати пляшки, які будуть з’являтися на екрані телевізора протягом ефіру тревел-шоу. Обов’язково зробити селфі на тлі екрана, де буде видно хоча б одну пляшку «Орла&Решки». А потім цифру з сумарною кількістю пляшок і фото відправити у чат-бот Нового каналу, який буде працювати у месенджерах Telegram і Viber.

Відповіді та фото приймаються до 11:00 наступного дня. А результат з ім’ям переможця ми оголосимо у соціальних мережах Нового каналу в понеділок, 15 лютого, до 11:00.

Video: Знайди фірмову пляшку «Орла & Решка», сидячи на дивані Тепер виграти ту саму фірмову пляшку, на яку ведуть полювання туристи в різних куточках світу, можна просто сидячи на дивані.

Тож дивіться улюблене тревел-шоу уважно, надсилайте ваші фото і цифри в чат-боти Нового каналу, і, можливо, саме ви станете власником тієї самої пляшки з «Орла&Решки», не виходячи з дому!

Невеликі підказки, які допоможуть виграти фірмову пляшку «Орла&Решки», шукайте в соціальних мережах Нового каналу вже зовсім скоро!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «ЗНАЙДИ ПЛЯШКУ ОРЛА&РЕШКИ СИДЯЧИ НА ДИВАНІ»

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