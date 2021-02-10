Мурахи, загар таксиста та несподівана реакція на їжу: як Michelle Andrade і Позитив у «Орлі&Решці» знімалися

Ведучі першого випуску тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі розповіли про курйози, які відбулися з ними за кадром

Перша країна тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон», яке показує новий канал, – Болівія. Це рідна країна співачки Michelle Andrade, тож коли їй запропонували стати ведучою одного з випусків, дівчина погодилася, не роздумуючи. Її напарником у подорожі став учасник групи MOZGI, співак і саундпродюсер Олексій Завгородній, більше відомий під псевдонімом Позитив. І позитиву в цьому випуску було більш ніж достатньо!

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– Курйози почали відбуватися ще до початку зйомок, – сміється Michelle Andrade. – Стою, дивлюся, як фотографують Позитива, і відчуваю, як щось по мені повзає і кусає. Опускаю голову і розумію, що стала на мурашник, і комахи вже встигли заповзти у взуття та шкарпетки – довелося все знімати. Ми насміялися, незважаючи на те, що в цей же момент усі згоріли на сонці.

– Ми не були готові до такої зустрічі з місцевим сонцем! Напевно, тим ранком отримали свої головні сонячні опіки. І продовжили зніматися з засмагою таксиста, – усміхаючись, додав Позитив.

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І хоча Michelle Andrade і Позитив вперше знімалися у тревел-шоу, вони швидко адаптувалися і працювали попри незручності, що раптово виникали.

– Одним із кращих моментів зйомки могла стати місцева їжа, до якої я нарешті дорвалася… Але так від неї відвикла, що мені відразу стало зле, – зізналася співачка Новому каналу. – Але зйомку все одно довелося продовжити.

Дивіться всією сім’єю прем’єру тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!