«Орел&Решка. Новий сезон»: Саніна здавала ПЛР-тест на вертолітному майданчику, а ALEKSEEV — у джунглях

Подорожі під час пандемії ускладнюються додатковими правилами, але команда тревел-шоу на Новому каналі знаходить вихід з будь-якої ситуації

Знімальна група «Орла&Решки» на Новому каналі звикла робити десятки ПЛР-тесті для в’їзду в різні країни. Через те, що треба встигнути здати тест за певну кількість годин до вильоту (як правило, за три або дві доби), продюсерам часто доводиться домовлятися про його проведення просто на знімальному майданчику.

Тест: Чи могли б ви стати ведучим «Орла&Решки»?

Так, зіркова ведуча святкового сезону «Орел&Решка. Новий сезон», фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна здавала ПЛР-тест… на вертолітному майданчику.

— Коли я тільки-тільки спустилася з вертолітної екскурсії навколо скелі, мене вже чекали медсестра і медбрат, які приїхали на майданчик на мопеді. ПЛР-тест вони брали просто в машині, дуже сумлінно покопирсалися у мене в носі — неприємненька процедура. Чесно кажучи, я була здивована, що таке взагалі можливо: не знаю, як в Україні замовити таку послугу, щоб медсестра приїхала до тебе на мопеді, а за кордоном — тим більше, — сміється Саніна.

Співведучий Юлії співак ALEKSEEV, з яким вона знімала випуск в колумбійському місті Медельїн, теж не встигав відвідати клініку — заради нього медсестра їхала з ПЛР-тестом у джунглі!

Дивіться всією сім’єю прем’єру «Орла&Решки. Новий сезон» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!

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