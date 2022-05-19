Таролог розповіла про найближче майбутнє Дмитра Гордона

Що чекає на журналіста протягом декількох місяців, Новий канал з’ясував разом із експертами

На YouTube Нового каналу вийшов третій випуск рубрики «Досьє». Героєм проекту цього разу став український журналіст Дмитро Гордон. Маловідомі факти з його біографії та особистого життя, кар’єрні злети та падіння, характеристика особистості від професійного астролога – все це зібрано в одному ролику.

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Зокрема, експертка Нового каналу за допомогою тарологічного розкладу з’ясувала, що чекає на Дмитра Гордона найближчим майбутнім. За її словами, вже цього літа українці побачать журналіста з абсолютно неочікуваного боку.

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– Всесвіт наділив Дмитра високим становищем та повагою в суспільстві, а також здатністю концентруватися на цілях та мотивувати інших «робити, як я». Це дуже важливі якості, – зазначила експерт Нового каналу, ворожка та тарологиня Кароліна. – Щодо найближчого майбутнього Гордона, карти кажуть, що влітку 2022 року він проявить ще одну грань своєї особистості. Швидше за все, його «переродження» ми побачимо у вигляді нового проекту, на реалізацію якого він спрямує всі свої сили.

Але це ще не все. Експерт також пояснила, чому Дмитро Гордон декілька разів одружувався та розлучався. Виявляється, журналістові судився такий життєвий шлях. Подробиці – в відео!

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