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Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після першого півфіналу 10 травня

Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після першого півфіналу 10 травня

У вівторок, 10 травня, в італійському місті Турин пройшов перший півфінал «Євробачення-2022», де визначилися фіналісти пісенного конкурсу

У першомупівфіналі виступали представники 17 країн: Албанія, Латвія, Литва, Швейцарія, Словенія, Україні, Боолгарія, Нідерланди, Молдова, Португалія, Хорватія, Данія, Австрія, Ісландія, Греція, Норвегія та Вірменія. З них тільки 10 потрапили до фіналу.

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Список учасників, які пройшли в гранд-фінал «Євробачення-2022» з першого півфіналу (виділено):

  1. Албанія: Ronela Hajati – Sekret
  2. Латвія: Citi Zēni – Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  4. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  5. Словенія: LPS – Disko
  6. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  7. Болгарія: Intelligent Music Project – Intention
  8. Нідерланди: S10 – De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
  10. Португалія: MARO – Saudade Saudade
  11. Хорватія: Mia Dimšić – Guilty Pleasure
  12. Данія: REDDI – The Show
  13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
  14. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  16. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  17. Вірменія: Rosa Linn – Snap

Фото: Getty Images

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