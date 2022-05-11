Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після першого півфіналу 10 травня

У вівторок, 10 травня, в італійському місті Турин пройшов перший півфінал «Євробачення-2022», де визначилися фіналісти пісенного конкурсу

У першомупівфіналі виступали представники 17 країн: Албанія, Латвія, Литва, Швейцарія, Словенія, Україні, Боолгарія, Нідерланди, Молдова, Португалія, Хорватія, Данія, Австрія, Ісландія, Греція, Норвегія та Вірменія. З них тільки 10 потрапили до фіналу.

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Список учасників, які пройшли в гранд-фінал «Євробачення-2022» з першого півфіналу (виділено):

Албанія : Ronela Hajati – Sekret Латвія : Citi Zēni – Eat Your Salad Литва : Monika Liu – Sentimentai Швейцарія : Marius Bear – Boys Do Cry Словенія : LPS – Disko Україна : Kalush Orchestra – Stefania Болгарія : Intelligent Music Project – Intention Нідерланди : S10 – De Diepte Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul Португалія : MARO – Saudade Saudade Хорватія : Mia Dimšić – Guilty Pleasure Данія : REDDI – The Show Австрія : LUM! X feat. Pia Maria – Halo Ісландія : Systur – Með Hækkandi Sól Греція : Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Норвегія : Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Вірменія : Rosa Linn – Snap

Фото: Getty Images

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