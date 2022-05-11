Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після першого півфіналу 10 травня

Євробачення 2022: представники Латвії, Литви та Ісландії підтримали Україну в прямому ефірі
У вівторок, 10 травня, в італійському місті Турин пройшов перший півфінал «Євробачення-2022», де визначилися фіналісти пісенного конкурсу
У першомупівфіналі виступали представники 17 країн: Албанія, Латвія, Литва, Швейцарія, Словенія, Україні, Боолгарія, Нідерланди, Молдова, Португалія, Хорватія, Данія, Австрія, Ісландія, Греція, Норвегія та Вірменія. З них тільки 10 потрапили до фіналу.
Євробачення 2022: представники Латвії, Литви та Ісландії підтримали Україну в прямому ефірі
Список учасників, які пройшли в гранд-фінал «Євробачення-2022» з першого півфіналу (виділено):
Фото: Getty Images
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