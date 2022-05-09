Євробачення-2022: Де і коли відбудеться пісенний конкурс

Нарешті стало відомо, в якому італійському місті пройде «Євробачення» в 2022 році. Локацією головного пісенного конкурсу Європи в наступному році стане Турин, столиця регіону П’ємонт на півдні Італії.

У Вікіпедії це містечко описується, як дуже затишне, з будівлями в стилі бароко та старовинними кафе. Так що можна не тільки запланувати поїздку на «Євробачення-2022», а й залишити собі кілька днів на прогулянку мальовничим італійським містечком!

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Коли «Євробачення-2022»?

Відомі і дати конкурсу! Півфінали «Євробачення-2022» заплановано на 10 і 12 травня, а фінал – на 14 травня. А проходити івент буде на олімпійській арені PalaOlimpico.

Нагадаємо, що переможцями «Євробачення-2021» стала італійська рок-група Måneskin c піснею «Zitti e buoni».

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