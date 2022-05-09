Євробачення 2022: букмекери зробили ставки на те, хто переможе

Яке місце пророчать букмекери Україні та гурту KALUSH Orchestra, що представлятиме країну на «Євробаченні-2022» у травні в Турині, читай в нашому матеріалі

У 2022 році в Євробаченні братимуть участь 40 країн. Проходитиме пісенний конкурс в Італії, місті Турін 10, 12 і фінал – 14 травня.

Україну на «Євробаченні-2022» після ряду скандалів навколо Нацвідбору представлятиме гурт KALUSH Orchestra із піснею «Stefania», яку соліст колективу Олег Псюк присвятив своїй мамі та всім жінкам, які захищають своїх дітей від війни.

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Наразі букмекери прогнозують треку «Stefania» перемогу на пісенному конкурсі, віддавши KALUSH Orchestra найвищий коефіцієнт – 42%.

На другому місці Італійці Mahmood & Blanco – Brividi з коефіцієнтом 15%.

На третьому місці – Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closerіз коефіцієнтом 10%

У якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2022?

Що ж, чекаємо на виступ KALUSH Orchestra у першому півфіналі «Євробачення-2022» 10 травня від номером 6.

Нагадаємо, що в 2022 зі списку учасників «Євробачення» виключили росію через напад на Україну, тому представляти росію у 2022 році на Євробаченні не буде ніхто.