Нові правила для виїзду з тваринами з України: спрощений режим продовжено

Раніше стало відомо про те, що в Україні скасували спрощені правила вивезення тварин до країн Європейського Союзу. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Але в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві пояснили, що при перевезенні домашніх тварин до ЄС на кордоні може застосовуватись як спрощена процедура, так і повноцінна. Все залежить від того, хто є власник тварини.

Для тимчасово переміщених осіб продовжує діяти спрощена процедура переміщення домашніх тварин до ЄС. Йдеться про спеціальні умови для перевезення тварин тимчасово переміщеними особами, які не можуть повністю виконати вимоги ЄС.

У випадку, якщо власники тварин не тимчасово переміщені особи або перетинають кордон неодноразово або на постійній основі – діють повноцінні вимоги переміщення домашніх тварин (коти, собаки, тхорі) з документами:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпу;

тварина вакцинована від сказу (щеплення діє);

тварина має актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

тварина має дійсний паспорт Європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я (видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби).

Детально переглянути всі умови тимчасової процедури щодо переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина) під час тривання війни можна за посиланням.

Фото – iStock

Читай також:

Аліну Кабаєву – під санкції: світ нарешті наважиться їх ввести?

Німеччина підвищить виплати допомоги біженцям із України